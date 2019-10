Van een Milkshake IPA tot Blonde Monster: bierfestival Cheers in Etten-Leur heeft het

Open Huizen Dag: ruim 400 huizen te bezoeken in West-Bra­bant. Makelaars trekken alles uit de kast

5 oktober Zaterdag is Open Huizen Dag en brengt veel mensen op de been. Maar de makelaardij is volop in ontwikkeling. Social media zijn hierin niet meer weg te denken. De tijd waarin de makelaar een bordje in de voortuin klopte en een zelf geschoten foto achter de etalageruit plakte, is allang voorbij.