Van een loftrompet wil deze vrijwilliger niks weten

,,In november 2019 zijn we met zijn stichting Takam naar Nepal gegaan. Daar is een oogkamp opgezet, zijn er operaties gedaan en is de juiste zorg verleend. In dat land is de zorg voor sommigen onbetaalbaar of te ver weg. Dankzij het oogkamp zijn twintig mensen aan bijvoorbeeld staar geopereerd en hebben zeshonderd Nepalezen de juiste oogzorg gekregen in een paar dagen tijd. Sommigen konden voor het eerst in hun leven zien. Ik heb dat in beeld gebracht. Hoe blij die mensen waren, het gezang, gedans en de omhelzingen: dat vergeet je nooit meer.''