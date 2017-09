Van der Ham weer genomineerd voor Amateur Musical Awards

ETTEN-LEUR - Niels van der Ham is een duizendpoot. Ook op het creatieve vlak. De Max Mini-ster is voor de derde keer genomineerd voor de Amateur Musical Awards.Terwijl de Etten-Leurenaar niet eens dol is op musicals.

Niels van der Ham (25) studeert rechten, is medewerker van een advocatenkantoor, teamleider van de plaatselijke supermarkt én zanger/trompettist van de jazzformatie Jazznzo. Musicalliefhebbers kennen hem ongetwijfeld als de tenor van de Etten-Leurse theatergroep Max Mini.

Bijzonder is dat de Etten-Leurenaar voor de derde maal is genomineerd voor de jaarlijkse Amateur Musical Awards. Die worden uitgereikt op 20 november in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Van der Ham kreeg de nominatie vanwege zijn hoofdrol in de musical Bockereyders.

Musicalsterren zijn echter niet zijn inspiratiebronnen. In het trapgat van zijn appartement hangen door hem zelf geschilderde portretten van James Brown en Michael Jackson.

,,Beiden konden fantastisch zingen en dansen. Dat vergt behalve een enorme techniek ook een sterke fysieke conditie. Twee weken voor zijn dood trad James Brown nog met een tomeloze energie op. Dat lukt alleen als je gedurende je hele carrière een enorme discipline aan de dag weet te leggen. Afro-Amerikaanse artiesten zijn op het podium vaak zo vrij, zonder gêne en daardoor zo krachtig. Vind ik mooi!''

Houdt u van musicals?

Pia Douwes?

,,Ja! Exceptioneel goed, natuurlijk. Zij heeft een uithaal, zeg! Maar ook een zwaar leven. Ze toert door heel Europa, zingt in verschillende talen. Haar workshop was heel inspirerend maar het motiveerde me niet om ook professioneel een musicalcarrière na te jagen. Sowieso vind ik mezelf daarvoor niet goed genoeg. Ik mag dan wel genomineerd zijn, ik heb geen opleiding gehad, geen zang- en acteerles, alleen tien jaar trompetles.''

Maar stel dat ze u een belangrijke rol aanbieden in bijvoorbeeld 'Soldaat van Oranje'. Wat dan?

Volledig scherm ,,Theater is een hobby van me. Daarmee ontwikkel ik lef, creativiteit. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs ,,Haha. Alleen als ik mijn rechtenstudie kan afmaken, overweeg ik het. Mijn juridische carrière heeft prioriteit, ik werk sinds begin dit jaar bij een advocatenkantoor en dat bevalt me. Theater zie ik als een bijdrage aan mijn persoonlijke ontwikkeling, naast mijn andere hobby's schilderen en hardlopen. Ik ontwikkel daarmee lef, creativiteit, leer mijn lijf en mijn stem kennen. Daar kan ik straks als jurist ongetwijfeld ook wat mee. In Bockereyders speel ik een Zorro-type, een dramatische rol waarvoor ik een psychologische reis door mezelf diende te maken. Een nieuwe stap in mijn theatrale ontwikkeling. Toen ik in 2014 voor het eerst werd genomineerd, speelde ik een dronken, Mexicaanse kok. Dat is dan weer een karikatuur waarin je me overigens echt niet herkent.''

