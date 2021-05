Van de hondenclub die naar veld Internos zou gaan, maar uiteindelijk niet ging

Liesbeth geeft haar GHB-verslaafde zoon niet op: ‘Vertel me waar ik drugs kan kopen. Dan haal ik het voor hem’

23 mei BREDA - Jordy en Helma zijn al jaren zwaar verslaafd aan GHB en leven meestal op straat. Ze willen uit dit barre leven, het hulptraject in. Maar dat valt vies tegen. In de daklozenopvang in Breda komen ze vertellen over hun problemen. De afspraak loopt echter niet zoals gedacht. Wat heet.