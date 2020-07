Vakantiecheques voor medewerkers van zwaargetroffen wooncomplex De Herbergier in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - ,,We zaten wekenlang in overlevingsmodus", vertelt zorgmedewerker Angelique de Jong. Zij, en drie van haar collega's van De Herbergier in Etten-Leur, kregen vrijdagmiddag een vakantiecheque van stichting Houd Elkaar Overeind. Het coronavirus heeft het woonzorgcomplex zwaar getroffen en zorgde voor het overlijden van vijf bewoners.

De afgelopen tijd beleefden de medewerkers in een roes. ,,Het was zo heftig, onwerkelijk gewoon. Maar we moesten door, dus we hebben een knop omgezet", vertelt Laura van Rijckevorsel.

,,We gingen echt in overlevingsmodus", vult De Jong haar aan. In slechts een week tijd overleden vijf bewoners van De Herbergier aan het coronavirus. ,,En een aantal medewerkers, waaronder ik zelf, hebben het virus gehad. Ik ben er heel ziek van geweest. Ik voelde me machteloos toen ik thuis zat en zag hoe hard mijn collega's aan het strijden waren voor de bewoners", vertelt De Jong.

Hoewel het een emotioneel zware tijd was, bracht het de collega's dichter bij elkaar. ,,We zijn als team nu nog veel hechter", vindt Van Rijckevorsel.

Met z'n vieren op vakantie

De vakantie naar Zuid-Frankrijk gaan de twee samen maken. Hun partners gaan mee. ,,We zijn er heel erg aan toe. We zijn vooral bezig geweest met het fysiek verzorgen van de mensen. Nu de rust is wedergekeerd, gaan we gewoon verder met waar we mee bezig waren: persoonlijke aandacht geven aan de bewoners", zegt De Jong.

Alle medewerkers van De Herbergier hebben hard gewerkt de afgelopen tijd, maar er waren vier cheques te verdelen. De collega's konden op elkaar stemmen. ,,En wij waren de enigen die wilden, veel collega's durfden nog niet", legt De Jong uit.

Quote Normaal gesproken overlijden er misschien vier bewoners per jaar. Nu vijf in korte tijd

Zorgondernemers Agnes en Saskia Megens verzilveren hun cheque meteen en rijden volgende week in Zuid-Frankrijk met hun twee kinderen. Ook zij zijn er enorm aan toe. ,,Normaal gesproken overlijden er misschien vier bewoners per jaar. We vinden afscheid nemen heel belangrijk. Dat we dat niet konden doen zoals normaal, is erg jammer", vertelt Agnes.

,,Wij staan voor kwaliteit van leven en open deuren, dat konden we de afgelopen tijd niet bieden. Toen we beschermende pakken en maskers begonnen te dragen, was het verwarrend voor de bewoners. We speldden polaroidfoto's van onszelf op onze pakken, maar toch herkenden ze ons niet echt. Nu we die pakken niet meer dragen, merk ik dat ze ons echt gemist hebben.", zegt Saskia. ,,Het laat littekens na op ons en onze medewerkers, maar we kunnen weer positief vooruit kijken."