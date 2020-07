Vakantiebaantje? Daar is moeilijk aan te komen in tijden van corona

Man (24) gestoken na verkeersru­zie in Et­ten-Leur, vrouw (63) en man (37) aangehou­den

19 juli ETTEN-LEUR - Een 24-jarige man uit Roosendaal is zaterdagavond gewond geraakt nadat hij vermoedelijk is gestoken na een verkeersconflict in Etten-Leur. Een 63-jarige vrouw en een 37-jarige man uit Etten-Leur zijn aangehouden. Later werden het slachtoffer en twee inzittenden van de auto aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet.