Vakantie gecanceld. Dan maar werken, of toch niet?

Et­ten-Leur biedt inwoners psychische hulp aan bij verwerking familiedra­ma

9:00 ETTEN-LEUR - In de Dasseburcht in Etten-Leur en omgeving is huis aan huis een brief verspreid waarin burgemeester Miranda de Vries informatie geeft over de tragische gebeurtenis die zaterdagavond plaatsvond in de woning op nummer 13.