Vader omgebracht gezin Etten-Leur verdacht van moord of doodslag

BREDA - Verdachte Onur K. (33) van het familiedrama in Etten-Leur blijft de komende twee weken in de cel op verdenking van moord of doodslag. Dat heeft de rechter-commissaris in Breda vrijdagmiddag bepaald.

De vader wordt ervan verdacht zijn twee kinderen (2 en 6), vrouw (31) en moeder (65) om het leven te hebben gebracht. Het is niet duidelijk of de man wil praten met de politie en of hij in verhoren betrokkenheid bekent of ontkent.

Over het mogelijke motief voor het misdrijf en de toedracht ervan doen politie en Openbaar Ministerie geen mededelingen. K. cliënt zit in alle beperkingen vast, wat betekent dat ook de raadsman inhoudelijk niks over de zaak mag zeggen.

Sporen

De politie gaat uit van een misdrijf en heeft uitvoerig (technisch) onderzoek gedaan in de woning. Tal van sporen worden nu nader onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut.

De lichamen van de vier slachtoffers werden vorige week zaterdagnamiddag ontdekt in de woning van de oma aan de Dasseburcht in Etten-Leur, bij wie het jonge gezin inwoonde. Mogelijk zijn de slachtoffers vrijdag al om het leven gebracht.

Mogelijk rondgezworven

De vader van het gezin was spoorloos. Zaterdagavond werd hij nog vastgelegd door camera's bij een supermarkt en cafetaria op het Van Bergenplein in Etten-Leur. Dinsdagmiddag werd de man aangehouden na tips van voorbijgangers. Zij zagen hem lopen bij het viaduct over de A58 op het Trivium in Etten-Leur.