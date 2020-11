Vaccineren? ‘Eerst de zorg, dan de horeca, dan wij’

Corona-lijn blijft netjes dalen, in Et­ten-Leur - maar de haven is nog niet in zicht

19 november ETTEN-LEUR - De GGD hoefde in onze regio opnieuw minder mensen te bellen met slecht nieuws over hun coronatest. Het aantal nieuwe besmettingen in Etten-Leur is de afgelopen week verder gedaald. Het is daar de derde week op rij waarin een duidelijke daling zichtbaar is.