Vaccinaties in verpleeghuizen begonnen: er gloort een enorme bak licht aan de horizon

ETTEN-LEUR/FIJNAART - Voorlopig zullen zorgcentra blijven werken met mondkapjes, stevige protocollen en véél desinfectiemiddel. Maar nu de vaccinatie van hun kwetsbaarste bewoners ook in onze regio is begonnen, is wel een eerste stap gezet op de weg terug naar het ‘oude normaal’.

Zorgcentra en verpleeghuizen in Etten-Leur en de gemeente Moerdijk vaccineren deze week honderden bewoners. Bij Avoord, de zorginstelling achter onder meer Het Anbarg, Kloostergaard en Franciscushof, krijgen op dinsdag en woensdag ruim 350 mensen een prik. Op woonzorglocaties van Surplus - waaronder Fendertshof (Fijnaart) en Mauritshof (Klundert) - krijgen in diezelfde twee dagen 775 bewoners hun eerste dosis. De vaccinatiebereidheid is hoog, geven zowel Surplus als Avoord aan.

Cees Graumans (78), bewoner van Franciscushof, is blij met de prik die hij dinsdag kreeg. Het coronavirus voelt nog voortdurend dichtbij: ,,Dan hoor je weer over gevallen van corona hier in huis, dan weer ergens anders in de buurt. Het is allemaal best spannend.” De vaccinatie geeft een geruster gevoel.

Quote We kunnen nog niet meteen terug naar normaal, maar dit is wel het begin van de weg daarnaar­toe Dennis Roos, Avoord

De prik zelf ‘stelt niks voor’, zegt Graumans als zijn mouw weer naar beneden is gerold. En toch maakt die een wereld van verschil. ,,Met de vaccinaties kunnen we niet meteen terug naar normaal", zegt Dennis Roos, woordvoerder van Avoord. ,,Maar ze zijn wel het begin van de weg daarnaartoe.”

In deze ronde kunnen zorgcentra hun kwetsbaarste bewoners inenten: degenen die onder de medische verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde vallen. Bewoners van afdelingen voor mensen met dementie, woongroepen voor mensen met chronische lichamelijke aandoeningen en een deel van de bewoners van zorgappartementen. Andere bewoners krijgen later een uitnodiging via hun huisarts. Vaccinatie is niet verplicht; mensen beslissen na de uitnodiging zelf of ze dat willen.

Cees Graumans word door Angela als een van de eersten gevaccineerd tegen corona in het Franciscushof van Avoord in Etten Leur.

Maand geduld

Het BioNTech/Pfizer-vaccin dat mensen nu krijgen bestaat uit twee doses. De zorgmedewerkers die het vaccin eerder al kregen en ouderen die het nu krijgen, ontvangen de tweede dosis drie weken na hun eerste inenting. Een week later - dus ongeveer een maand na de eerste injectie - is de werkzaamheid van dit vaccin het hoogst. In studies waren er onder gevaccineerde proefpersonen zo'n 95 procent minder covid-gevallen dan onder mensen zonder vaccinatie.

Het is voor zorginstellingen een fijn vooruitzicht dat over een maand of wat een meerderheid van de medewerkers en kwetsbaarste inwoners beschermd zal zijn tegen corona, zegt Roos. En tóch zal Avoord de komende tijd nog net zo secuur omgaan met de maatregelen als de afgelopen maanden. Want 95 procent is geen 100 procent.

Uitleg

,,En: het is wel duidelijk dat dit vaccin mensen beschermt zodat ze niet ziek worden, maar het is nog niet bekend of zij mogelijk wel anderen kunnen besmetten. We gaan de komende tijd ons best doen om zo goed mogelijk aan mensen uit te leggen hoe het vaccin precies werkt en waarom die richtlijnen óók na vaccinatie belangrijk blijven.”

Maar al blijft voorzichtigheid essentieel: er gloort met het begin van de vaccinaties natuurlijk wel een enorme bak licht aan de horizon. ,,En dat mag gevierd worden. Op alle locaties staan petit-fourtjes voor bewoners en medewerkers.”