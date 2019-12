Vaccinatiegraad ook gedaald in Etten-Leur

Wel daalt het percentage gevaccineerde kinderen in Etten-Leur, net als elders. Zo had in 2011 nog bijna 98 procent van de Etten-Leurse zuigelingen een DKTP- en BMR-prik gehad (landelijk toen 96 procent); in 2015 was dat gedaald tot 93 procent (92,2 procent landelijk). Recentere cijfers zijn niet opgenomen.

Tot stilstand

De daling van het aantal vaccinaties lijkt inmiddels wel tot stilstand gekomen, stelt het college van B en W in een begeleidende brief bij de cijfers. Die werden vorige week aan de gemeenteraad toegezonden.

‘Inmiddels geeft het RIVM aan dat er een einde is gekomen aan de daling in het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgt', staat in die brief. 'De landelijke vaccinatiegraaf is hiermee nog niet terug op het oude niveau (...)’, maar: ‘Voorlopige cijfers voor jongere kinderen laten zelfs een lichte stijging zien.’

Bescherming

Als het gaat om de HPV-vaccinatie, die meisjes op latere leeftijd kan beschermen tegen onder meer baarmoederhalskanker, werd in Etten-Leur in 2018 53 procent van de doelgroep gevaccineerd - landelijk was dat 45,5 procent.