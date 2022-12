Unitas’30 maakt serieus werk van scheidsrechtersopleiding en krijg FairPlay Certificaat

Studio’s in kantoor­pand Et­ten-Leur: gemeente houdt ‘binnenkort informatie­avond’

ETTEN-LEUR – ‘Binnenkort’ worden omwonenden opnieuw uitgenodigd voor een informatieavond over de verbouwing van het pand Bredaseweg 175 in Etten-Leur. Er komen 27 studio’s in voor Oekraïense vluchtelingen en spoedzoekers, althans dat was steeds het plan.

2 december