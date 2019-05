Uitvaartbeurs in Etten-Leur: ‘Mensen zijn meer bezig met hun eigen uitvaart’

In gemeenschapshuis De Baai en het naastliggende rouwcentrum presenteren zich zaterdag diverse standhouders met de laatste trends op het gebied van begraven, cremeren en rouwverwerking. Voor dat laatste is veel aandacht, weet Coppens: “Het is nog niet zo lang geleden dat na een sterfgeval de gordijnen een paar weken dicht bleven. Of er werd nergens over gepraat, kinderen werden overal buiten gehouden. Wij spreken hier regelmatig oudere mensen die het overlijden van hun ouders nooit hebben kunnen verwerken. Dat is traumatisch.” Naast de nieuwste mogelijkheden van kisten, bloemstukken en vervoer wordt gewezen op bijvoorbeeld diverse manieren om de dood uit te leggen aan kinderen, en om ze te helpen met het omgaan met verdriet.