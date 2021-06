Uitbundige pralines voor het Bourgondische deel van het land, die rollen hier in Etten-Leur van de band

Mantelzor­gers die bij hurende ouders intrekken, kunnen daarmee risico lopen

6:03 ETTEN-LEUR - Stel: je trekt als volwassene opnieuw bij je hulpbehoevende vader of moeder in om mantelzorg te verlenen. Dan kan er een probleem ontstaan op het moment dat pa of ma overlijdt of verhuist, omdat je als inwonend kind officieel meestal geen medehuurder bent. Woningbouwcorporatie Alwel heeft de gemeenteraad van Etten-Leur beloofd in zulke gevallen mee te zoeken naar een oplossing.