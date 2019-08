‘Uitbreiding wijkgebouw De Linde Etten-Leur met dagopvang’

Fan van Hollandse muziek? Daar hoef je je niet meer voor te schamen

2 augustus BREDA - De kroegen uit, de pleinen op. Het podium voor de Nederlandstalige feestmuziek is de laatste jaren flink gegroeid, letterlijk. Deze zaterdag bijvoorbeeld staat het Chasséveld ramvol voor het Hollandse feestje Breda in Concert. En het feest bij De Draai in Roosendaal is maandag niet compleet zonder Nederlandse muziek. Vanwaar dat succes? Vier West-Brabantse volks- en feestzangers vertellen.