Uitbreiding Lidl Etten-Leur: ‘kleine irritaties opgelost', bedrijf weer stap verder

verkiezingen 2022 Zij weten wat eenzaam­heid is: ‘Je wereldje wordt steeds kleiner en maar weinigen die het zien’

ETTEN-LEUR - Op zijn 54e kreeg de echtgenoot van Ivonne van der Veeken (60) uit Etten-Leur een hartstilstand. Zuurstofgebrek leidde tot hersenletsel. ,,We spelen hele avonden stommetje.” Het is een vorm van eenzaamheid waar niet veel aandacht voor is, ervaart ze.

2 maart