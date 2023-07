Uit dit bouwjaar komen de meeste voertuigen in jouw gemeente

Overbuur wil met Roeloffs in gesprek om tot oplossing te komen: ‘We willen Hof van Holland niet weg hebben’

ETTEN-LEUR - ,,Er is een oplossing. We moeten samen om tafel.” Aldus Peter Hockers, overbuur van café Hof van Holland/Zaal Roeloffs. Hij spreekt met klem tegen dat de buren het café weg willen hebben: ,,We zijn hier juist komen wonen omdat we van reuring en gezelligheid houden.”