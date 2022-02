Twijfel je nog op wie je wilt stemmen? Stemwijzer voor Etten-Leur gaat deze week online

Video Na ‘verloren jaar’ grijpt Agougil zijn kans bij NAC: ‘Ik voel het vertrouwen, nú moet ik het laten zien’

Pas in zijn laatste contractjaar lijkt het er bij Sabir Agougil (20) helemaal uit te komen. De middenvelder heeft zich de laatste wedstrijden in de basis geknokt bij NAC en is niet van plan die plek nog af te staan. Zeker niet na het vertrek van Thom Haye. ,,Ik vind dat ik iets toevoeg aan het team.”

3 februari