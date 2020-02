Tweetal opgepakt in Etten-Leur voor diefstal fietsen, bromfiets en scooter

Agenten gingen woensdag naar een woning om iemand aan te houden voor heling van een bromfiets. In de achtertuin zagen agenten een scooter staan die twee weken eerder gestolen bleek te zijn in Etten-Leur. De gezochte bewoner deed open en werd meteen aangehouden. In een schuur in de achtertuin bleken nog eens drie gestolen fietsen te staan. Alle vervoermiddelen zijn in beslag genomen door de politie. Later in de ochtend is ook de hoofdbewoner van het pand opgepakt.