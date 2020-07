Tweede gegadigde voor wietexperiment Etten-Leur: Grow Solutions aast op Geerstraat

ETTEN-LEUR - Er heeft zich nog een ondernemer gemeld die een wietplantage wil beginnen, in zijn geval aan de Geerstraat in Etten-Leur.

Dat laat de gemeente deze ochtend weten. Omwonenden van de twee locaties die in beeld zijn, worden uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst.

De tweede ondernemer is Grow Solutions. Zoals deze krant al meldde wil Project C van start aan het Lochtsepad.

Ondernemers konden zich uiterlijk tot dinsdagavond melden voor deelname aan het landelijke experiment met de gereguleerde teelt van hennep. Deze week wordt duidelijk hoeveel ondernemers zich meldden.

Eind 2020 bepaalt de minister van Justitie en Veiligheid of de ondernemers hun plannen kunnen verwezenlijken. Hij geeft maximaal tien vergunningen af.

Volledig scherm Dit gebouw wil Project C, initiatief van onder meer de Bredase advocaat Peter Schouten, wegzetten aan het Lochtsepad. Project C heeft de grond daar (28.500 meter) al in bezit en een optie op de lap ernaast (15.000 vierkante meter). © Project C

De ondernemers moeten voldoen aan strenge eisen. Zo wordt onderzocht of ze geen banden hebben met criminelen. En ze moeten zorgen voor een uitstekende beveiliging van hun gebouw en hun medewerkers.

Een ondernemer kan zich in principe in elke van de 355 gemeenten in Nederland vestigen. De minister vraagt de burgemeesters van alle gemeenten waar een aanvraag is gedaan nu om een advies te geven op het gebied van openbare orde en veiligheid.

De gemeenteraad van Etten-Leur heeft bepaald dat de burgemeester daarbij onder meer rekening moet houden met het veiligheidsgevoel van de inwoners in het algemeen en dat van de omwonenden in het bijzonder.

Quote De ondernemer moet ook aantonen dat hij er alles aan doet om zijn personeel streng te selecteren en te begeleiden. Woordvoerster gemeente Etten-Leur

Maar ook de aanwezigheid van kwetsbare groepen in de omgeving en de afwikkeling van het verkeer zijn belangrijk. Verder moet de ondernemer aantonen dat hij er alles aan doet om zijn personeel streng te selecteren en te begeleiden.

,,En uiteraard houdt de burgemeester in haar advies aan de minister rekening met de vraag of de ondernemer op de betreffende locatie naar verwachting de vereiste vergunningen en ontheffingen krijgt", zegt een woordvoerster van de gemeente.

Om het geluid van de inwoners van Etten-Leur zo goed mogelijk te laten horen in het advies aan de minister, heeft de gemeente de direct omwonenden van beide locaties uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst.

Daarnaast hebben 2500 inwoners een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een onderzoek waarin gevraagd wordt hoe veilig zij zich voelen in Etten-Leur, in hun woonwijk en in hun huis.

,,We vragen of er specifieke situaties of momenten zijn waarin zij zich onveilig voelen. En tenslotte vragen we of de komst van een hennepproductiefaciliteit invloed zou hebben op hun veiligheidsgevoel. De uitkomsten van dit onderzoek maken deel uit van het advies aan de minister”, aldus de woordvoerster.