Tweede gegadigde voor wietexperiment Etten-Leur: Grow Solutions aast de Geerstraat

Project Centrum voor Wonen: ‘Et­ten-Leur heeft behoefte aan kleine huisjes’

6:00 ETTEN-LEUR - Een slaapplek, keukentje en een douche, groter hoeft het huisje van Corné Leijten (51) niet te zijn. Hij is geïnteresseerd in deelname aan een ‘tiny houses-initiatief’ in Etten-Leur. Maar of het ook van de grond komt? ,,Eerlijk? Het wordt moeilijk!”