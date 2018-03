Twee startplekken voor Servais Knaven Classic

Haast geboden voor veteranen in de regio

19 maart ETTEN-LEUR - Veteranen in West-Brabant hebben in Etten-Leur een geschikte ruimte gevonden voor samenkomsten, maar ze hebben financiële steun nodig van gemeenten. Daar is haast bij geboden, want op 1 april vervalt de optie die ze op het pand aan de Wilhelminalaan 14C hebben.