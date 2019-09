Twee slachtoffers van brutale schietpartij Etten-Leur zijn gevonden, politie verhoort deze Oekraïners

In totaal werden drie dakdekkers, die aan het werk waren op het dak van een woning aan de Marterhof in Etten-Leur, maandagmiddag beschoten rond 16.00 uur door een aantal mensen. De politie verrichte daarna twee aanhoudingen in een woning aan de Egelhof. Volgens de politie zijn er vier daders betrokken.

Op de vlucht

De politie heeft inmiddels de twee dakdekkers gesproken. Of ze vrijwillig naar de politie zijn gegaan of dat de politie ze heeft opgespoord, blijft onduidelijk. De woordvoerder wil daar weinig over zeggen: ,,We doen nu onderzoek en in het kader daarvan kan ik nu niet meer hierover zeggen.” Ook is hun Duitse werkgever gehoord, samen met de Nederlandse opdrachtgever ter plaatse. Er is aangifte gedaan, maar door wie is nog onduidelijk.