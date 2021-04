Twee rolstoelen in Etten-Leurse parkeergarage voor algemeen gebruik

Man (30) in gestolen auto botst tegen boom in Et­ten-Leur na ‘stevige achtervol­ging’ door de politie

17 april ETTEN-LEUR - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Etten-Leur een man aangehouden die in een gestolen auto reed terwijl hij onder invloed was van drugs. Hij crashte tegen een boom op de Baai, nadat hij op de vlucht sloeg voor de politie.