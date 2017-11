Twee mannen in Etten-Leur betrapt bij diefstal, politie beëindigt vluchtpoging door auto te rammen

Bestuur ondernemers MolenMarkt legt eind dit jaar functie neer

17 november ETTEN-LEUR - Het bestuur van Ondernemersvereniging MolenMarkt legt eind dit jaar haar taken neer. Of er een nieuw bestuur komt, hangt af of daarvoor voldoende animo is onder de leden. In het slechtste geval dreigt opheffing van de in de jaren tachtig opgerichte vereniging.