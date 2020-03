Twee jonge kinderen, moeder en oma overleden bij drama Etten-Leur, politie zoekt vader

Ex-vriend stak camper Klooster­laan in Et­ten-Leur in brand

10:34 ETTEN-LEUR - De brand in een camper die geparkeerd stond in Etten-Leur van zaterdag is aangestoken. Dat blijkt uit camerabeelden, meldt de politie zondagochtend. De vermoedelijke dader is de ex-vriend van de bewoonster van de woning aan de Kloosterlaan.