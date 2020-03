Twee jonge kinderen, moeder en oma overleden bij drama Etten-Leur, politie zoekt vader (33)

Voor de betrokken agenten is het Team Collegiale Ondersteuning opgeroepen om te helpen met de verwerking van alle emoties. ,,Heftige incidenten hebben ook een grote impact op politiemensen en andere hulpverleners.” De agenten die de lichamen aantroffen, schakelden daarop de brandweer in. Dat is volgens de politie standaardprocedure in verband met de veiligheid.



De vier overledenen woonden in het huis aan de Dasseburcht. Ze werden zaterdag rond 18.15 uur gevonden. De straat en het pleintje waar de woning aan ligt werden direct volledig afgezet in verband met het onderzoek. Rondom de woning werden schermen neergezet.



Omwonenden reageerden geschokt op het drama. Burgemeester Miranda de Vries toonde via Twitter haar medeleven naar de nabestaanden.