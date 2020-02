Twee jaar cel voor voetbaltrainer uit Etten-Leur na ontucht met pupil

Et­ten-Leur worstelt met aanpassen stokoude verorde­ning

0:29 ETTEN-LEUR - De verordening met de regels voor een ereburgerschap of erepenning in Etten-Leur dateert uit 1956. Daarmee is het document zó oud, dat het behoorlijk uniek is. Maar: ook zó oud, dat de verordening wel een update kan gebruiken.