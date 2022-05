Twee gewonden bij botsing op A58 bij Etten-Leur, weg enige tijd dicht

Saai gazon? Niks ervan! Deze buurt adopteerde een gemeente­perk­je en plantte een bloemenzee

ETTEN-LEUR - In de binnenbocht van de Beiaard bloeien honderden gele, paarse en witte bloemen. Het is een bijzonder stukje Etten-Leur. Eigendom van de gemeente, maar in beheer bij buurtbewoners.

26 april