Twee automobilisten rijden veel te snel over A16, moeten rijbewijzen inleveren

Snelweg verandert ’s nachts in racebaan, politie trekt tientallen rijbewij­zen in

4 augustus BREDA - Automobilisten lappen de maximumsnelheid op snelwegen ’s nachts massaal aan hun laars, vooral op gevaarlijke plekken waar aan de weg wordt gewerkt. Sinds de verkeerspolitie in West-Brabant en Zeeland begin dit jaar ook in de nacht gericht op snelheid is gaan controleren, heeft ze tientallen rijbewijzen van snelheidsduivels afgepakt. Ook zijn auto’s in beslag genomen.