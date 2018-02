Twee auto's verwoest door brand in Etten-Leur

VIDEO De huiskamer van Etten-Leur draait de knop om, laatste uitzending Local FM

24 februari ETTEN-LEUR - De sfeer is feestelijk, oude-jongens-krentenbrood, maar ook een beetje weemoedig. In de studio van Local FM in de Nieuwe Nobelaer is het zaterdag volle bak tijdens de allerlaatste uitzending met Jos Leijs en Nic van Kampen. ,,Local FM: de huiskamer van Etten-Leur'', knalt Leijs met die onvervalste radiostem de ether in.