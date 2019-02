Twaalf procent van ouderen voelt zich ernstig eenzaam in Etten-Leur

Overheden op alledrie de bestuursniveaus zijn bezig met allerlei initiatieven. Zo ook de gemeente Etten-Leur. In het raadsprogramma is eenzaamheid nadrukkelijk een van de aandachtspunten: 'We hebben aandacht voor het voorkomen van eenzaamheid. We komen tot betere afspraken tussen alle betrokken instanties, professioneel en vrijwillig, om eenzame en kwetsbare inwoners in onze gemeente vroegtijdig te signaleren. En om ze te ondersteunen en te wijzen op de voorzieningen die er zijn', aldus het programma. Maar hoe groot is het probleem nu eigenlijk?