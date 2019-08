Twaalf maanden geëist voor gijzeling in Etten-Leur

Bedreigingen

Die verbale uitlatingen ontkent de Roosendaler niet, maar de ‘ontvoering’ was volgens hem niet meer dan een rondje rijden voor een goed gesprek. Het had net zo goed een eindje wandelen geweest kunnen zijn. Hij was boos omdat zij iets zou hebben met een jongen uit de sportschool.

Pistool in woonkamer

De vrouw zegt dat ze ook in het half jaar daarvoor meermaals is bedreigd in bewoordingen als: ,,Ik maak je dood” en ,,Kom hier, anders schiet ik je dood”. De vrouw was bang dat hij ook iets dergelijks zou kunnen doen, omdat ze wel eens een vuurwapen in zijn woonkamer had gezien. De verdachte bestrijdt dat hij haar ooit een wapen heeft getoond. Al werd bij een politiecontrole langs de A58 bij Roosendaal in 2018 wel een pistool bij hem in de auto aangetroffen.