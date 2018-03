Turfschip Etten-Leur wil zich in de kijker fietsen

ETTEN-LEUR - Met een Wielerevent, waarin de hoofdrol was weggelegd voor Gert Jakobs, probeerde Het Turfschip zich woensdag in beeld te fietsen bij de West-Brabantse en Zeeuwse ondernemers.

Steeds meer Nederlanders kruipen tegenwoordig op de racefiets. Dat ze gaan wielrennen is iets te veel gezegd, maar de fascinatie voor de sport groeit met de dag. Het begint de trekjes van een life-style te krijgen. Het Turfschip in Etten-Leur probeerde daar gisteravond op in te spelen met een Wielerevent, waarin de hoofdrol was weggelegd voor oud-prof Gert Jakobs. ,,Het leek ons een prima gelegenheid om de ondernemers uit de regio via de wielersport te laten kennismaken van ons Turfschip”, zei Wim de Bruijn van het multifunctionele centrum. ,,Veel mensen weten nog altijd niet wat we allemaal te bieden hebben. Van een sporthal tot hotelkamers.”

Meer dan 250 ‘wielerminnende’ ondernemers gingen in op zijn uitnodiging om onder het motto ‘Stoempen en wegkletsen’, op een genoeglijke manier de parallellen te ontdekken tussen de werelden van de ondernemer en de wielrenner. ,,Het valt me op hoeveel er gefietst wordt bij de bedrijven die we hebben aangeschreven”, verklaart De Bruijn de animo voor de weliswaar gratis aangeboden avond.

Slim samenwerken

‘Slim samenwerken en focus zijn nodig om de palmares te kunnen aanvullen. Als wielerliefhebber herken je dat onmiddellijk. Maar ook als ondernemer’, luidde de voorzet in de uitnodiging van het Wielerevent.

Het was aan Gert Jakobs om dit thema op humoristische wijze handen en voeten te geven. Wie de 53-jarige Drent wel eens aan het werk heeft gezet bij Tour du Jour weet dat je dat wel aan hem kunt overlaten. Als is hij in de parallel tussen sport en bedrijf eerder de modaal verdienende stoemper op de werkvloer dan de succesvolle ondernemer.

Presentator Laurens-Jan Stam stelde Jakobs dan ook voor als de man die de Ronde van Limburg en de vijfde etappe van de Ronde van Zweden heeft gewonnen. ,,Ik won nooit zoveel, maar mijn ploeggenoten wel”, hij even gevat als relativerend op deze introductie.

De kern

En zo wist de man uit Emmen wel vaker met een grappig verhaal de kern van succesvol teamwork te raken. Jakobs knapte het vuile werk op, kende zijn plek in het peloton en mocht als dank van een saboterende kopman Jean-Paul van Paul ooit de Profronde van Surhuisterveen winnen. Het meest treffend was het verhaal over de Olympische ploegentijdrit in 1984. Nederland had met Erik Breukink, Maarten Ducrot, Jos Alberts en Gert Jakobs een gouden kwartet in huis. ,,Helemaal toen de Russen en Oost-Duitsers thuisbleven vanwege een boycot.