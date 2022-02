Turfkesmiddag en Sinas-bal stijf uitverkocht in 't Zwaajgat

Samen met KV Leurse Leut werd in sneltreinvaart een carnavalsprogramma in elkaar gedraaid. Meer dan vijfhonderd carnavalsliefhebbers wilde directeur van het Turfschip Ruud Hoondert niet toelaten vanwege de 1G corona-maatregel. Testen voor toegang vindt hij maar niks met carnaval.

Het Sinas-bal was zo snel uitverkocht voor de vrijdag- en zaterdagavond dat de zondagavond er aan vast is geknoopt. Daarmee gunt Hoondert de jeugd ook hun carnavalsavondje-uit ,,want een Cola-bal in De Nobelaer is er dit jaar niet bij.”

Feesten met de Nar van het Zwaaigat.

De Turfkesmiddag kon rekenen op een even grote belangstelling. Papa’s en mama’s feestten net zo hard als hun kroost, daarbij gesteund door DJ Ben die de sfeer er prima in kreeg. Voor de drie euro’s entree kregen de kinderen een consumptie, snoepzakje, konden ze geschminkt worden en spelletjes doen.

Spiderman Indy Nooijens (5) was er zaterdag ook maar toen vergat ze haar tasje. Zondag had ze ‘m wel bij zich ,,en dat is reuze handig voor de confetti” vertelt ze. Zusje Mega Mindy Beau (3) heeft er ook een. Ze amuseren zich best. ,,Ik ben gisteren heel laat naar bed gegaan” weet Indy te vertellen.

Turfkesmiddag is ook voor wie zich weer even kind wil voelen.

Als de Turfblaozers en de Raad van Elf hun entree maken ontbreekt de Prins der Zwaajgatjes, Carolus I. Die is in het Stijlorenrijk om samen met Prins Thomas III de prijzen uit te reiken aan de winnaars van de Ziengaovut. De Prinsenprijs was voor CV De Pullekes en de publieksprijs voor Die01608.

