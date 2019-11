Tunnel onder het spoor in Etten-Leur misschien tóch niet zo onbetaalbaar

Als zo’n tunnel er inderdaad komt, kan de erg drukke spoorwegovergang bij het Lichttorenhoofd verdwijnen. Dat is nu een knelpunt, vooral op spitstijden. En met de komst van ruim 200 extra woningen in de buurt (het plan Van Bergenpark) dreigt de verkeersdruk er nog verder op te lopen.

Nieuwe poging

Etten-Leur maakte eerder al 4,5 ton vrij voor verkeersmaatregelen bij deze spoorwegovergang. Maar het was maar zeer de vraag of betere verkeerslichten en andere rijstroken wel genoeg zijn om de druk bij het Lichttorenhoofd te verlichten.

Hoopgevend

Etten-Leur is gaan praten met andere partijen die mogelijk een financiële bijdrage kunnen leveren: spoorbeheerder ProRail en de Provincie. De uitkomst van die gesprekken was hoopgevend, zegt Van Aert. ,,We hebben gezien dat zij een positieve grondhouding hebben.’’ Voor uitspraken over bedragen is het nog te vroeg, maar volgens Van Aert is er een goede basis voor verdere gesprekken.