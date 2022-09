Trouwkerkje Leur 40e Van Gogh-monument

ETTEN-LEUR - Van Gogh experts conservator Helewise Berger van Het Noordbrabants Museum en Ron Dirven, directeur van het Van Goghhuis in Zundert, hebben het Trouwkerkje in Leur als 40ste Van Gogh monument in Noord-Brabant uitgeroepen.

Deze Nederlands Hervormde Kerk in Leur is een Rijksmonument dat dateert uit 1614. Van Gogh bezocht de kerk in 1881 en was bevriend met de familie van dominee Kam, met wie hij ging tekenen in de omgeving van Etten-Leur.

Waardevol studiemateriaal

Meerdere schetsboeken van de familie Kam zijn bewaard gebleven met tekeningen uit die tijd. Het onderzoeken meer dan waard, want deze tekeningen - die nog niet eerder zijn gepubliceerd - zijn waardevol studiemateriaal om meer te weten te komen over Vincents periode en werk in Etten-Leur.

Zo vertoont een schets van een boerin die aardappelen schilt - door Catharina Cornelia Kam - een treffende gelijkenis met een model dat Vincent hier tekende.

Alle Van Gogh-monumenten worden uitgebreid beschreven in de ‘Atlas Van Gogh in Brabant’ die volgend jaar uitkomt in samenwerking met Het Noordbrabants Museum en uitgeverij WBOOKS, met daarin nieuwe inzichten en achtergronden bij Vincents leven in Noord-Brabant.