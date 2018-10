Trouwjurk van boterhamzakjes, iets voor jou?

De plastic bruiloft, getiteld 'Op weg naar de wittebroodsweken', is een werk van kunstenares Monique Wauters uit Etten-Leur. De jurk maakte ze vijftien jaar geleden. ,,Toen was hij te zien in het Trouwkerkje hier in Etten-Leur", vertelt ze. ,,Omdat we nu weer in een kerk exposeren, werd me gevraagd of ik 'm nog eens wilde opstellen. Want hij komt toch extra mooi uit in zo'n omgeving."



De jurk stond al die tijd op zolder bij Wauters thuis. ,,Ik gooi eigenlijk nooit iets weg. Hij had wel een opknapbeurt nodig, maar dat geldt vast voor veel huwelijken na zo'n tijd", lacht ze. En in de tussentijd groeide het kunstwerk verder. ,,Dan zat ik ziek thuis op de bank en zag ik weer die boterhamzakjes en bindertjes in de la liggen, en ging ik toch weer aan de slag. Er is nu een bruidsboeket en zelfs een stel bruidsmeisjes bij gekomen, van hetzelfde materiaal dus. Waarom die boterhamzakjes? Ik vind het heel erg leuk om van niets iets te maken."