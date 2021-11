Trotse tekenleraar KSE over ‘meestervervalsers’: ‘Ze hebben zichzelf overtroffen’

,,Het zou mijn leerlingen enorm trots maken", schreef Roelands in een mail, gekoppeld aan het verzoek om extra aandacht aan de werkstukken te besteden.

Maar trots waren ze al, want de ‘meestervervalsingen', zoals de leraar ze noemt, worden geëxposeerd in het Van GoghHuis in Zundert.

Volledig scherm Zelfportret met grijze vilthoed (1887) © Annora Fluit

Tijdens het praktisch schoolexamen tekenen stond voor 38 eindexamenleerlingen van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur een nieuwe uitdaging te wachten; vervals met (gekleurd) papier een zelfgekozen kunstwerk van de beroemde kunstenaar Vincent van Gogh.

IJverig

De mavo 4 leerlingen met het vak tekenen in het vakkenpakket gingen volgens hun tekendocent ijverig met de opdracht ‘Meestervervalser’ aan de slag. ,,In een tijdsbestek van slechts vier uur behaalden zij geweldige eindresultaten", zegt Roelands.

,,De leerlingen hebben zichzelf overtroffen en de eindwerken zijn werkelijk prachtig geworden.”

Volledig scherm De grote platanen, ook wel Road Menders bij Saint-Rémy genoemd (1889) toont wegwerkzaamheden onder herfstbomen. © Vera Scholtus

Aangezien de werken van de leerlingen, aldus tekendocent Dave Roelands ‘meer dan expositiewaardig’ zijn, vond er de afgelopen week een gesprek plaats met het Vincent van GoghHuis in Zundert.

Trots

Roelands: ,,De eindexamenleerlingen zijn enorm trots dat het Van GoghHuis akkoord is gegaan met het exposeren van hun eindwerken. ,,Hoe leuk is het om onze werken, onze meestervervalsers, te mogen exposeren in een museum dat ook nog eens het geboortehuis van Vincent van Gogh is", zegt een van de trotse leerlingen.

Volledig scherm Korenveld met cipressen (1889) © Dirk van Hassel

De expositie is op zaterdag 11 en zondag 12 december te zien in de Van Goghkamer van het museum. Bezoekers zijn zaterdag welkom van 12.00 tot 17.00uur en op zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Een QR-code is verplicht, toegang is gratis.

Meer informatie is te vinden op www.k-s-e.nl en www.vangoghhuis.com