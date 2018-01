Trappenhuizen bij basisschool D'n Overkant blijven dicht, maar gebouw is verder weer veilig

ETTEN-LEUR - Leerlingen van basisschool D'n Overkant kunnen maandag weer veilig naar school nadat tijdens de zware storm van afgelopen woensdag de muur van een trappenhuis het heeft begeven. Ook de in het gebouw gevestigde kinderopvang en andere ruimtes zijn weer toegankelijk. De afgelopen dagen heeft de brandweer vastgesteld dat het gebouw absoluut veilig is.

Alleen de vier trapopgangen bij D'n Overkant zijn afgesloten. Alle gebruikers van het pand kunnen voorlopig via de hoofdingang van de school naar binnen. In de gangen is gezorgd voor een tijdelijke bewegwijzering. De situatie duurt net zo lang tot er definitieve maatregelen zijn bedacht én uitgevoerd.

Hoe het heeft kunnen gebeuren dat één van de trappenhuizen is weggewaaid, wordt nog verder onderzocht. Pas wanneer de oorzaak is achterhaald, kan de gemeente meer zeggen over de verantwoordelijkheid en of dit incident voorkomen had kunnen worden.

Westkant

Voor zover nu bekend, is de wind boven in de galerij aan de westkant van het gebouw geslagen in de trapopening. Met als gevolg dat de muur van het trappenhuis met fatale gevolgen naar buiten is gedrukt.

Volgens de gemeente voldoen alle gebouwen in ontwerp aan de geldende normen. Tijdens de bouw houdt de opdrachtgever, in dit geval dus de gemeente zelf, daar voortdurend toezicht op. Dit blijft ook in de toekomst zo. Daarbij zullen de ervaringen van de afgelopen week worden meegenomen.

Geen schade

Direct na de storm zijn ook andere schoolgebouwen in Etten-Leur bekeken. Daar was geen schade. De gemeente heeft ook vastgesteld dat de constructie zoals die bij de bouw van D'n Overkant is gebruikt niet van toepassing op andere scholen.