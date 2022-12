Transformator valt uit: 39.000 klanten zitten enkele minuten zonder stroom in Etten-Leur

Vierde divisie Justin Kwee schenkt Unitas’30 zege op Halsteren: ‘Ik heb echt naar deze wedstrijd toegeleefd’

Unitas’30 tegen Halsteren was niet alleen een West-Brabants onderonsje, het was ook de terugkeer van vier spelers van Halsteren op sportpark de Lage Banken. Maar bovenal was het een wedstrijd waarin drie belangrijke punten gewonnen konden worden en dat had Unitas’30 beter begrepen. De thuisclub ging met een 2-0 overwinning van het veld af.

4 december