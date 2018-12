Tractors kijken en bier drinken bij Indoor Trekkertrek in Etten-Leur

Een van de bezoekers is Henk Karels (23) uit Herne, vlakbij Brussel. ,,Waarom ik hier ben? Om te kijken en te drinken! We zijn hier met zo'n 45 man van I Love Power-team, een trekkertrekgroep. We doen zelf niet mee nee, haha. Dat is een beetje lastig vanuit Brussel naar hier. Maar we wilden wel eens kijken hoe ze het hier in Nederland organiseren, daarnaast is het hier ook indoor. Dat is bij ons niet. En dat is fijn, zo sta je namelijk in de warmte en is het niet erg als het regent.”