Tractor door Etten-Leur bestrijdt eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Ze legt haar eitjes vooral in de toppen van eikenbomen. Vanaf half april tot begin mei komen de eitjes uit. Na een aantal vervellingen, komen de rupsen in groepjes samen. Ze vormen grote nesten op de stam. ’s Nachts gaan ze ‘in processie’ op zoek naar voedsel. Als de rupsen drie keer zijn verveld, krijgen ze brandharen. De brandharen veroorzaken gezondheidsklachten.



,,Als we wachten tot de rupsen die haartjes hebben en we spuiten dán pas, dan blaas je die brandharen weg”, zegt Van de Pol. En dat moet dus juist voorkomen worden.