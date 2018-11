Boze heksen het vuur ingejaagd in Et­ten-Leur

8:11 ETTEN-LEUR - Voor enge heksen en tovenaars hoeven de inwoners van Etten-Leur niet meer bang te zijn, want die zijn gisteravond allemaal het vuur in gejaagd aan het einde van de Halloweentocht in Etten-Leur. De wandelaars zagen er dan misschien wel een beetje eng uit, hun bedoelingen waren alleen maar goed. ,,Ik ben een goede heks, ik doe niet aan gemene spreuken", vertelt de 8-jarige Pien Dokman uit Etten-Leur.