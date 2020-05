Tot nu toe 32 Etten-Leurenaren bezweken aan coronavirus

In die brief zet het stadsbestuur de ontwikkelingen rond corona-maatregelen op een rij. De brief besteedt veel aandacht aan versoepelingen die al zijn ingegaan of binnenkort verwacht worden, zoals het opengaan van zwembaden, theaters en horeca. Er is ook oog voor knelpunten, zoals het blijvend tekort aan hulpmiddelen in de zorg (met name schorten en isolatiejassen).