Torens wekken toorn: probeer het anders eerst eens eens te worden

Stemmen in je auto in de drive thru: dat kan in maart in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Stemmen in Etten-Leur kan volgend jaar in maart óók in je auto, in de drive thru die voor dat doel wordt opgetuigd op de gemeentewerf. De gemeente hoopt zo nóg meer mensen te bewegen om een stem uit te brengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

9 december