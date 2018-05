Topdrukte op Havenfeesten Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Rijen wachtenden voor de kassahokjes bij de Havenfeesten in Etten-Leur Noord. Het is aan het begin van de zondagmiddag al heel druk langs de Leurse Haven en de verwachting is dat het in de loop van de middag nog veel drukker gaat worden.

Eindelijk was er dan de zon, nadat het vrijdag en zaterdag te fris was om veel publiek op de been te brengen. Wel was er zaterdag heel veel animo voor de nostalgische brommers. Met maar liefst 230 deelnemers uit binnen- en buitenland werd het record (190) dik verbroken.

Op dit moment sieren ruim 300 kramen 'de Leur' op. Allerlei handelswaar is te koop en tussen de kramen door is er straattoneel. In het Heerma van Vossplantsoen zijn demonstraties van oude stationaire motoren en worden antieke tractoren tentoongesteld. Ook zijn er een vijftigtal klassieke bromfietsen te bewonderen. Alle brommerliefhebbers hebben dan de kans hun jongensdromen en jeugdherinneringen weer op te halen. Etten-Leurse bromfietsvrienden zijn bij hun stand graag bereid om antwoord te geven op vragen over het restaureren van oude brommers en het rijden van toerritten in clubverband.

Ter hoogte van de Slickbrug zijn diverse oude ambachten te aanschouwen, zoals een touwslager, glasblazer en rietvlechter. Er zijn diverse podia, waarop diverse blaaskapellen uit Etten-Leur en omstreken hun beste beentje voor zetten. Aan de kinderen is ook gedacht. Bij de feesttent in het Schoenmakerspark is een kinderplein ingericht. De plaatselijke horecaondernemers hebben deze dag sfeervolle terrassen ingericht en uiteraard wordt in het sfeervolle Schipperskwartier aan de Leurse Dijk lekker gefeest, met een colaatje, een Augustinus biertje of een 'Opregte Leurse Borrel'