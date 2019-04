Top-10 van verwarde personen moet probleem Etten-Leur beheersbaar maken

Et­ten-Leur moet broekriem harder aantrekken: ‘Financiële situatie zorgelijk’

16 april ETTEN-LEUR - Etten-Leur moet de broekriem harder aantrekken. ,,De financiële situatie is zorgelijk", melden B en W in een brief aan de raad. ,,Al drie jaar op rij hebben we een tekort op de begroting. Er is sprake van een trend”, constateert wethouder Jan Paantjens (Financiën).