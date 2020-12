Ton Wijngaards (87) stopt na halve eeuw als dirigent: ‘Mijn leven is een en al muziek, aan alle kanten’

Snuffelen aan nieuwe sporten dankzij ‘proefles­pro­ject’ in Et­ten-Leur

3 december ETTEN-LEUR - Wilde uw (klein)kind altijd al eens ukelele spelen? Of uitproberen of boogschieten leuk is, of kinderyoga? Kinderen in Etten-Leur kunnen binnenkort eenvoudig proeflessen volgen bij allerlei sport- en culturele verenigingen. Want vanaf januari werkt de gemeente samen met een platform dat het makkelijk maakt om kinderen snel en vaak zelfs gratis voor allerlei proeflessen in te schrijven.