Tomaten, eurootje! Het leven op de markt in Etten-Leur gaat door

Boerenpraat ‘De werkplaats is hét toonbeeld dat boer zijn echt een heel divers vak is’

20 januari ETTEN-LEUR - Aan mij wordt weleens de vraag gesteld wat er zo mooi is aan het boerenvak. Dan antwoord ik meestal: ,,Werken met de koeien in een mooie omgeving.” Geen dag is hetzelfde en ieder seizoen heeft zo haar charmes. Het voorjaar, wanneer alles begint te groeien en de koeien weer kunnen grazen in de wei. De zomer, lekker buiten werken en volop grasoogsten.